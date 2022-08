L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco candidato in Puglia con Articolo Uno L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco candidato per le elezioni politiche del 25 settembre con Articolo Uno: “Sarò nel collegio uninominale per il Senato in provincia di Lecce, casa mia”.

A cura di Annalisa Cangemi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni politiche del 2022 in Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non solo il professor Andrea Crisanti sarà impegnato in questa campagna elettorale. In campo per il 25 settembre c'è anche l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, un altro degli esperti che in questi due anni sono stati in prima linea nella lotta contro il Covid-19.

"Ho avuto ieri la proposta ufficiale della mia candidatura che ho accettato. Sarò nel collegio uninominale per il Senato in provincia di Lecce, casa mia. Spero di portare il mio contributo da tecnico", ha annunciato all'Adnkronos Salute il professor Lopalco, docente di igiene all'Università del Salento, candidato per ‘Articolo Uno', e pronto a ricevere attacchi, come è accaduto al virologo Andrea Crisanti, candidato con il Partito Democratico. "Le polemiche me le aspetto – ammette – anche se si tratta di critiche sterili perché il mio attivismo politico è noto da tempo, non è una novità", dice l'epidemiologo.

Per Lopalco queste elezioni rappresentano un importante bivio proprio per la sanità. "È un momento importante – spiega – il nostro Servizio sanitario avrà bisogno di un forte cambiamento. Lo ha dimostrato la pandemia, che ha fatto emergere tante debolezze e dobbiamo rispondere a questi segnali. In pratica è il momento di fare una riforma. Questo passaggio elettorale è particolarmente delicato – ribadisce – perché, a seconda della direzione che prenderà il Paese, questa riforma definirà il suo aspetto. E le ricette delle destre le conosciamo e spalancano le porte al privato".

Secondo Lopalco i farmaci antivirali contro Sars-Cov 19 "sono stati usati pochissimo in pandemia. Questo perché il nostro sistema è lento a reagire e troppo burocratizzato. Inoltre molti medici non si sono sentiti a loro agio a prescriverli. L'introduzione dell'uso di questi farmaci avrebbe dovuto essere accompagnato da iniziative specifiche di formazione dei prescrittori che non ci sono state", spiega. "L'arrivo delle varianti Omicron ha determinato uno spartiacque nella pandemia, per la quale da una gestione emergenziale si deve passare a una gestione ordinaria. Ed è questo che bisognerà continuare a fare, utilizzando farmaci e vaccini".

"La candidatura del professor Lopalco in Puglia per l'Italia democratica e progressista è una notizia importante. Una personalità del mondo scientifico di grande competenza e serietà, in prima linea nella battaglia contro il Covid è nella difesa della sanità pubblica. Un bel segnale", commenta Arturo Scotto, coordinatore nazionale di Articolo Uno.