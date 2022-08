Elezioni politiche 2022, ultime notizie: Berlusconi: “Con elezione diretta Capo dello Stato dimissioni Mattarella”. Oggi si depositano simboli al Viminale

"Impegno civico andrà oltre il 3% e ci sarà spazio per tutti quelli che vorranno correre nelle liste". Lo dice in un'intervista a ‘Il Corriere della Sera', il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando delle elezioni e dei sondaggi. "Ci poniamo come coloro che intercettano il voto moderato, con un partito fatto di proposte, pragmatismo e concretezza", precisa.

Parlando del Terzo polo sostiene: "Non è un polo, è una lista solitaria. Ci sono due coalizioni, progressista e di destra e poi ci sono due solisti, Conte da una parte e Calenda e Renzi dall'altra, che non fanno altro che denigrare le persone e avvantaggiare la destra". Parlando di una possibile alleanza con il M5S dopo le elezioni, non crede che "ci possa essere compatibilità tra la coalizione progressista e il partito di Conte che ha scelto l'autodistruzione. Letta è stato generoso. Ha provato fino all'ultimo a convincere Conte a non far cadere Draghi e gli ha detto con chiarezza che dopo lo strappo non ci sarebbero stati più rapporti con loro".

E, a proposito delle dichiarazioni di Giorgia Meloni sul fascismo, sottolinea: "Ha rinnegato il fascismo, ne prendo atto – dice Di Maio – lo puoi dire in due, tre, quattro lingue, ma se ogni settimana devi rassicurare il mondo che non vuoi sfasciare l'Italia, è già un problema. Rischiamo di passare da Draghi, che rassicura con la sua sola presenza a Palazzo Chigi, a un'aspirante prima ministra che non ha ancora iniziato e già deve rassicurare il mondo".