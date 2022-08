Elezioni politiche 2022, ultime notizie: oggi l’incontro Renzi-Calenda per chiudere accordo sul Terzo Polo, scontro tra Letta e Meloni

Continua la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre, le notizie di oggi in diretta. È previsto in giornata l'incontro tra Matteo Renzi e Carlo Calenda per chiudere l'accordo sul Terzo Polo. In un'intervista con La Stampa il leader di Italia Viva afferma di essere pronto a fare un passo indietro, lasciando quello di Azione a "fare il front runner". Sono gli ultimi giorni per stringere le alleanze: da domani fino a domenica 14 agosto bisognerà infatti depositare i simboli con cui si correrà in campagna elettorale al ministero dell'Interno.

Scontro tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. Il segretario del Pd attacca: "Vuole cambiare immagine, ma suoi riferimenti sono Orban e Polonia". La leader FdI: "È misoginia". E in video alla stampa estera dice che la destra ha consegnato il fascismo alla storia e assicura l'Europa che non ha alcuna intenzione di uscire dall'Euro. I dem candidano Carlo Cottarelli. Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro con Sinistra e Verdi.

