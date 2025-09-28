Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta con affluenza e risultati: seggi aperti, ultime news sul voto alle regionali

In diretta le elezioni nelle Marche e in Valle d'Aosta: seggi aperti per le regionali oggi, domenica 28 settembre, dalle 7:00 alle 23. Nella regione Marche si vota anche domani, lunedì 29 settembre, per eleggere i nuovi presidenti di Regione. Nelle Marche si sfidano sei i candidati, tra cui il governatore uscente di centrodestra Francesco Acquaroli e il candidato di centrosinistra Matteo Ricci. In Valle d'Aosta il presidente della Regione non viene eletto direttamente dai cittadini, ma scelto dal nuovo Consiglio regionale.

Per votare è necessario munirsi di carta d'identità e tessera elettorale: si può votare per un solo candidato Presidente oppure per una lista (in questo caso il voto si estende al candidato Presidente associato). Nelle Marche non è previsto il voto disgiunto.

Elezioni regionali nelle Marche e Valle d'Aosta, news in diretta sui risultati:

– Gli orari dei seggi nelle Marche e Valle d'Aosta

– Chi sono i candidati nelle Marche

– I fac simile delle schede elettorali e come si vota