Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta con affluenza e risultati: seggi aperti, ultime news sul voto alle regionali

In diretta le elezioni nelle Marche e in Valle d'Aosta: seggi aperti per le regionali oggi, domenica 28 settembre, dalle 7:00 alle 23. Nella regione Marche si vota anche domani, lunedì 29 settembre, per eleggere i nuovi presidenti di Regione. Nelle Marche si sfidano sei i candidati, tra cui il governatore uscente di centrodestra Francesco Acquaroli e il candidato di centrosinistra Matteo Ricci. In Valle d'Aosta il presidente della Regione non viene eletto direttamente dai cittadini, ma scelto dal nuovo Consiglio regionale.
Per votare è necessario munirsi di carta d'identità e tessera elettorale: si può votare per un solo candidato Presidente oppure per una lista (in questo caso il voto si estende al candidato Presidente associato). Nelle Marche non è previsto il voto disgiunto.
Elezioni regionali nelle Marche e Valle d'Aosta, news in diretta sui risultati:
– Gli orari dei seggi nelle Marche e Valle d'Aosta
– Chi sono i candidati nelle Marche
– I fac simile delle schede elettorali e come si vota
Quali documenti portare ai seggi
Come prevede la legge, per votare è necessario recarsi ai seggi muniti di carta di identità e tessera elettorale.
Elezioni nelle Marche e Valle d'Aosta, news sui risultati delle regionali
Nella Marche e in Valle d'Aosta si vota per eleggere i nuovi Presidente di regione e rinnovare i consigli regionali. Seggi aperti oggi domenica 28 settembre dalle 7:00 alle 23:00. Su Fanpage.it tutti gli aggiornamenti su affluenza e risultati del voto alle regionali.
Seggi aperti alle regionali nelle Marche e Valle d'Aosta: a che ora chiudono
Urne aperte dalle 7 alle 23. Nelle Marche i cittadini potranno votare anche domani, domenica 29, dalle 7 alle 15, mentre in Valle d'Aosta si vota un solo giorno.