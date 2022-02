Russia-Ucraina, news di oggi. Putin riconosce il Donbass e manda truppe oltre il confine. Lavrov: “Pronto a negoziato con USA per evitare guerra”

L'ordine di dispiegamento di truppe russe nella regione ucraina del Donbass altro non è che il primo passo di una più ampia invasione. A dichiararlo è stata Linda Thomas-Greenfield, ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite, intervenendo alla riunione di emergenza dell'esecutivo Onu a New York. L'affermazione del presidente russo Vladimir Putin, che ha annunciato l'invio di una forza di pace è "senza senso". "Si tratta chiaramente di una mossa che serve da base per il tentativo russo di creare un pretesto per un'ulteriore invasione dell'Ucraina". Con il riconoscimento delle autoproclamate Repubbliche di Luhansk e Donetsk Putin "ha distrutto gli accordi di Minsk".