"Serve un progetto, una visione, una strategia. La chiediamo da mesi: se finalmente gli altri ci sono, ci trovano preparati. Basta polemiche, parliamo di sanità, di giovani, di futuro. Torniamo alla politica", lo afferma Matteo Renzi in un'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera, in cui il senatore fiorentino torna a spiegare le ragioni che lo hanno portato ad aprire una crisi di governo. Crisi iniziata con le dimissioni delle ministre di Italia Viva, Bonetti e Bellanova, e del segretario Scalfarotto. "Non hanno rotto con Conte: hanno riaffermato la bellezza e la dignità della politica", sostiene ora Renzi.

Rispetto a quanto succederà tra domani e dopodomani in Parlamento, Renzi continua a sostenere che Conte non abbia i numeri. Se li troverà, commenta, Italia Viva rispetterà il suo successo parlamentare e continuerà a lavorare dall'opposizione. Sul voto dei suoi parlamentari e l'ipotesi di astensione dichiara: "Decideremo alla riunione di gruppo ma credo che sia la scelta più saggia".

Infine, sulla chiusura da parte del Partito democratico a Italia Viva: "Se qualcuno nel Pd preferisce Mastella alla Bellanova o Di Battista a Rosato ce lo farà sapere. Noi vogliamo che si formi un governo di coalizione con un ruolo fondamentale per il Pd e per i suoi esponenti. Il Pd sa che senza Italia viva non ci sono i numeri. Forse non sarà più amore, ma almeno è matematica. Se Zingaretti insiste a dire no a Italia viva, finisce col dare il Paese a Salvini. È questo ciò che vuole?".