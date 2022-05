Covid Italia, news di oggi: addio al Green Pass e stop alle mascherine all’aperto. Speranza: “Fase nuova ma restare con piedi per terra”

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo gli aggiornamenti di oggi domenica 1 maggio 2022. Da oggi 1 maggio si torna alla normalità praticamente ovunque: Addio al Green Pass e stop alle mascherine all'aperto. Speranza: "Siamo "in una fase nuova, ma se invito a restare con i piedi per terra è perché questo virus ha dimostrato di essere imprevedibile. Nel bollettino di ieri 53.602 i nuovi casi di Covid-19 e 130 decessi. Nel mondo ancora contagi in salita a Shangai dove si registrano 38 morti covid in un solo giorno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0