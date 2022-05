Covid, le news di oggi, contagi in calo ma attenzione alle reinfezioni e alle sottovarianti Omicron

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo gli aggiornamenti di oggi, lunedì 9 maggio 2022. Nel bollettino di ieri 30.804 contagi e 72 morti con tasso di positività in aumento e ricoveri in calo. Preoccupano le reinfezioni che sono sopra il 5% e le nuove sottovarianti della Omicron. Burioni: “La variante Omicron è già praticamente sparita. Pregliasco: "Reinfezioni preoccupanti, in autunno rischio altra ondata". Crisanti: "Vicini a immunità di gregge, ma si muore ancora". Nel mondo continua il lockdown in Cina.

