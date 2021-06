Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, Speranza: “Servono settimane perché il vaccino diventi prevalente”, casi in aumento nel Regno Unito

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, mercoledì 9 giugno. Ieri 1.896 casi e 102 morti. Domani il protocollo su apertura discoteche: riapriranno il primo luglio, servirà il green pass. Figliuolo: “Terza dose forse necessaria. Verrà somministrata da medici di base e farmacisti”. Il Ministro della Salute Speranza: “Il vaccino ha bisogno ancora di diverse settimane per diventare prevalente nel nostro Paese”. L’Istituto Nazionale dei Tumori: “Tracce di anticorpi del coronavirus in Italia a ottobre 2019”. Indaga l’OMS. Recovery, Ursula von der Leyen: “La prossima settimana approveremo i primi piani”. Nel mondo quasi 174 milioni di casi e 3,7 milioni di morti. Nel Regno Unito continuano ad aumentare i contagi e preoccupa la variante indiana, più contagiosa del 40%. Le riaperture previste per il 21 giugno potrebbero slittare. Calano casi in India, riaperture a Delhi e Mumbai. In Africa è iniziata la terza ondata, vaccinato lo 0,7% della popolazione. Cina approva il vaccino nei bambini dai 3 anni. Usa, una canna di marijuana gratis a chi si vaccina.