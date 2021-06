Sono 257 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 10.402 tamponi molecolari analizzati (ai quali si aggiungono anche 4.192): dei nuovi casi, 198 sono asintomatici, mentre 59 hanno mostrato invece sintomi; questi i dati relativi all'andamento della pandemia in Campania, diramati come di consueto dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale e aggiornati a oggi, mercoledì 9 giugno 2021. Il tasso di incidenza, vale a dire il rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati, oggi si attesta dunque al 2,47%, in lieve calo rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, in Campania, si registrano purtroppo anche 20 decessi (8 deceduti nelle ultime 48 ore, 12 deceduti in precedenza ma registrati ieri; 7.288 in totale), mentre sono per fortuna tante le persone che sono guarite, 782 (352.687 dall'inizio della pandemia).

La curva del contagio, dunque, continua a diminuire. Si confermano tendenzialmente in calo anche i ricoveri e, di conseguenza, diminuisce la pressione sul sistema sanitario regionale. I ricoveri in terapia intensiva sono però oggi 43, vale a dire uno in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in degenza ordinaria sono 518, in netto calo rispetto a ieri, ovvero 35 in meno. Ecco, di seguito, il report relativo all'occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania, contenuto nel bollettino odierno dell'Unità di Crisi regionale: