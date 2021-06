Le senatrici Elena Fattori e Paola Nugnes, ex M5s ora passate in Sinistra italiana, presenteranno un'interrogazione parlamentare al ministro della Salute Roberto Speranza, per chiedere al governo di esprimersi sui casi gravi che si sono verificati negli ultimi giorni, in soggetti che erano stati vaccinati contro il Covid con il siero di AstraZeneca.

"Fare gli Open Day con AstraZeneca e con Johnson&Johnson, con una grande partecipazione di giovani desiderosi di tornare alla vita normale, suscita qualche perplessità scientifica, visto che l'Aifa raccomanda di usare questi vaccini con gli over 60 – ha detto Fattori, membro delle commissioni Agricoltura e Diritti umani del Senato, contattata da Fanpage.it – Abbiamo chiesto pertanto al ministro di valutare l'opportunità di offrire questo vaccino alle classi di età non consigliate dall'Agenzia italiana del farmaco, alla luce anche dei casi di Genova".

L'interrogazione prende avvio anche dall'intervista alla professoressa Valeria Poli, che dalle pagine di Fanpage.it ha lanciato l'allarme sugli Open Day indetti dalle Regioni per immunizzare anche le fasce di popolazione che non rientrano ancora nelle fasce d'età vaccinabili, in base al livello d'avanzamento della campagna vaccinale. Il dubbio sottolineato dalla professoressa Poli è che i rischi delle vaccinazioni superino i benefici, soprattutto quando si parla di giovani: "I vaccini sono tutti efficaci, ma non sono tutti uguali. Ci sono quelli che vanno bene per gli ultrasessantenni e quelli che vanno bene per i giovani", ha affermato.

Nella fascia 20-55 anni è infatti più probabile che si manifesti la VITT, trombosi venosa trombocitopenica indotta da vaccino, una particolare patologia che si è verificata solo con i vaccini AstraZeneca e J&J, e non con i vaccini a mRNA come Pfizer o Moderna. Secondo la professoressa Poli (che con Fattori ha anche scritto un libro, ‘Prove tecniche di estinzione') "Il rapporto rischio-beneficio rispetto ai potenziali effetti del Covid fino alla morte per delle persone sopra i 60 anni è molto a vantaggio del vaccino", perché questa particolare trombosi, che non ha nulla a che vedere con quella legata alla pillola, ha meno frequenza in questa fascia d'età. "Quella tra i 40 e i 60 anni è una fascia un po' grigia", mentre "Per i 18-40enni sani, senza altre patologie, ci sarebbe invece un rischio veramente risibile di riportare grossi danni dal Covid, se si ammalassero", ha spiegato Poli. E il 25-30% dei soggetti in cui si manifesta la VITT rischia anche la morte.

"È vero che si tratta di casi rari, ma sono pur sempre persone, spesso molto giovani, in cui si riscontrano effetti avversi molto gravi, che invece non avrebbero con l'infezione da Covid – ha detto Fattori – Io ho voluto dar voce a esponenti di alto livello del mondo scientifico, non certo no vax, che chiedono che i vaccini a vettore adenovirale vengano utilizzati solo per gli over 60. Tra l'altro ci sono tanti cittadini in questa fascia d'età che devono ancora essere vaccinati".

In una lettera-appello, rilanciata dall'Associazione Coscioni, la professoressa Poli, insieme ad altri scienziati, ha infatti sottolineato l'urgenza di destinare i vaccini AstraZeneca e J&J agli over 60, permettendo così ai più giovani di vaccinarsi con gli altri sieri a disposizione, per non esporre i ragazzi a inutili rischi.

Cosa ha detto Speranza sui vaccini AZ e J&J

Il ministro è chiamato domani a rispondere a queste sollecitazioni. Speranza proprio ieri sera ha ribadito l'utilità di tutti i vaccini: "Ci sono dei rarissimi casi che sono stati riscontrati di natura avversa e li stiamo continuando a studiare, ma non può essere messo in discussione un effetto che è positivo", ha detto a diMartedì su La7. "Abbiamo la certezza che il vaccino funzioni e che sia efficace e sicuro. Ho molta fiducia nell'Ema e nell'Aifa, che sono le due agenzie di riferimento", ha detto ancora il ministro. "Il messaggio di fondo è che i vaccini sono e restano l'arma fondamentale che abbiamo per chiudere questa stagione così drammatica".

