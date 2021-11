Covid, le notizie di oggi, contagi in aumento, il governo punta su terze dosi. Locatelli: “Sarà un Natale “più sociale” di quello del 2020″

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, lunedì 8 novembre 2021. Nell'ultimo bollettino registrati in Italia 5.822 contagi e 26 morti. Cresce la curva dei contagi da Covid-19, soprattutto nelle regioni di Nord Est, dove aumentano anche i pazienti positivi negli ospedali. Friuli Venezia Giulia, provincia di Bolzano e Calabria sono a rischio zona gialla entro Natale. Il governo accelera sulle terze dosi: somministrate finora oltre 2,1 milioni di dosi, il 35,40% della platea che può avervi accesso. Franco Locatelli, coordinatore del Cts, parla di un Natale "più sociale" di quello del 2020 e apre alle vaccinazioni ai bambini che potrebbero arrivare a partire da dicembre. Secondo Sileri la terza dose è un tassello irrinunciabile per confidare in un Natale sereno. Al via il nuovo protocollo per la scuola.

La situazione continua a preoccupare in tutta Europa: in Austria il governo di Vienna ha emanato una serie di restrizioni per i non vaccinati dopo aver registrato un pericoloso aumento dei casi. In risalita i contagi anche in Germania dove si è registrato il tasso di incidenza più altro di sempre. In Francia torna l'obbligo di mascherina nelle scuole. Covid nel mondo: in Giappone nessun decesso per Covid per la prima volta da 15 mesi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti