‘Tutti ammassati, a cantare e gridare senza mascherina. È il massimo che si può fare per trasmettere il virus". Lo dice a Repubblica Massimo Andreoni, direttore dell'unità malattie infettive di Tor Vergata, commentando la ressa di decine di migliaia di ragazzi che si sono riversati nelle piazze delle città italiane per festeggiare la qualificazione alla finale di Euro 2020 dell'Italia. "Comprendo la loro grande gioia – afferma l'infettivologo – e capisco che non ne possano più, come tutti noi, ma c'è un'epidemia che ha causato, e causa, tante morti in Italia e nel mondo, non possiamo dimenticarlo". "Non è solo una questione di aumento di contagi tra qualche settimana – prosegue Andreoni – Non si può nemmeno dare solo la colpa al calcio, vediamo assembramenti senza mascherina tutte le sere. Ma c'è un problema più grande: noi oggi ci dobbiamo preparare per l'autunno, stiamo facendo una grande battaglia e il rischio è vanificarla. Non voglio drammatizzare, ma dobbiamo considerare che con atteggiamenti spericolati mettiamo in pericolo la vita altre persone". "Bisogna vaccinare – dice ancora – ma allo stesso tempo bisogna anche mantenere le misure di contenimento. La verità è che si danno talmente tante informazioni ondivaghe che le persone sono disorientate. Dire che all'aperto si può stare senza mascherina è giusto, ma lo si può fare in assenza di rischio: un conto è se cammino per strada da solo, un conto è se sto in mezzo alla gente. Quando si parla alle persone in termini generali bisogna stare attenti ai messaggi che si mandano e che vengano compresi".