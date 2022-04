Covid, news di oggi: in Italia superati i 160mila morti da inizio pandemia. In Cina il più alto numero di casi mai registrato in un giorno

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi mercoledì 6 aprile 2022. Nel bollettino di ieri 88.173 nuovi contagi e 194 morti con tasso di positività al 15%. Superati i 160mia morti da inizio pandemia. L'occupazione dei posti nei reparti di area non critica è al 16%. In attesa dell'indagine rapida dell'Iss sulle sottovarianti inItalia, si studia la nuova variante XE che, secondo le prime stime, potrebbe essere più contagioso del 10% rispetto a Omicron 2. Picco di contagi in Cina dove dono stati segnalati 20.472 nuovi casi di coronavirus, il più grande aumento di un giorno mai registrato.

