Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: verso estensione del green pass a ottobre, Speranza: “Più vaccini o rischiamo chiusure in autunno”

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e il bollettino di domenica 5 settembre. In Italia ieri registrati 6.157 nuovi casi su 331.350 tamponi e 56 morti per Covid. Aumentano di novo ricoveri e posti occupati in terapia intensiva. Il ministro della salute Speranza avverte:" Servono più vaccini per evitare nuove restrizioni in autunno". La regione con il maggior numero di contagi giornalieri resta la Sicilia che resterà l'unica in zona gialla lunedì visto che non si registra nessun cambio di colore. Mentre vanno avanti le proteste, il governo lavora anche sull‘estensione del green pass a ottobre. Speranza: "Obbligo vaccinale è uno strumento che abbiamo e se necessario andrà attuato senza paura". La Campagna vaccinale fa registrare oltre 79milioni di dodi somministrate e 38.6 milioni di persone completamente vaccinate. Moderna ha presentato all’Ema la richiesta di approvazione della terza dose. Nel mondo oltre 220 milioni di casi e 4,5 milioni di morti covid.

