Covid Italia, news di oggi: nuova variante segnalata nel Regno Unito. Iss: indagine su sottovarianti in Italia

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi martedì 5 aprile 2022. Nel bollettino di ieri 30.630 contagi e 125 morti con tasso di positività al 2.2%. Agenas: Sale al 16% l'occupazione dei reparti non critici. Con la fine dello stato d’emergenza il Viminale invita i prefetti a rimodulare i controlli anti Covid. Vaccino, il ministro Speranza: “Quarta dose non sarà per tutti”. Abrignani: "Dall'autunno vaccino unico per Covid e influenza". Iss esaminerà i campioni raccolti ieri per stimare la prevalenza delle sottovarianti circolanti in Italia.

Scoperta nel Regno Unito la nuova variante XE, il ceppo è figlio di BA.1 e BA.2 1 e secondo le prime stime potrebbe essere più contagioso del 10% rispetto a Omicron 2. Giappone, esperti mettono in guardia da nuova ondata pandemica. Nel mondo. In Cina, oltre 13mila nuovi contagi nel Paese, Shanghai in lockdown.

