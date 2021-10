Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: vaccini, immunizzato il 79% degli italiani over 12. Al via somministrazione congiunta con antinfluenzale per over 80

Continua l'emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo. Ieri sono stati registrati nel nostro Paese 2.968 contagi su 285.960 tamponi e 33 morti per Coronavirus. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute. Il tasso di positività è all'1%, in calo ricoveri in area medica e terapia intensiva. La Sicilia è ancora la prima regione per numero di casi e l'unica in zona gialla, il resto è in zona bianca. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +328

Veneto: +264

Campania: +324

Emilia-Romagna: +314

Lazio: +278

Piemonte: +169

Sicilia: +402

Toscana: +260

Puglia: +88

Friuli-Venezia Giulia: +47

Marche: +66

Liguria: +60

Abruzzo: +36

Calabria: +79

P.A. Bolzano: +53

Sardegna: +20

Umbria: +46

P.A. Trento: +33

Basilicata: +62

Molise: +5

Valle d'Aosta: +12

Secondo il generale Figliuolo "la prossima settimana traguardo 80% vaccinati". Dal Ministero arriva l'ok per la somministrazione contemporanea del vaccino contro il Covid e contro l'influenza: al via nel Lazio dalla prossima settimana per gli over 80. Prosegue la campagna di vaccinazione: finora sono state somministrate 85.190.263 di vaccino, 42.744.889 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 79,14 % della popolazione over 12 e 96.517 persone hanno ricevuto la dose di richiamo, pari al 10,36 % della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo.

Nel mondo 234.897.787 casi e 4.801.353 morti. Fauci: "Risultati pillola Merck sono impressionanti. Usa stanno voltando pagina rispetto a recente balzo casi". In Russia nuovo record di decessi Covid. In Israele Green pass rinviato perché l’app che gestisce i dati è andata in tilt.