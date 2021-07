Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: aumentano i focolai di variante Delta, si torna a parlare di obbligo vaccinale

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, domenica 4 luglio. Nel bollettino di ieri 932 nuovi casi e 22 morti covid. Aumentano i casi di variante Delta. Figliuolo: “Pensiamo già a richiamo, entro il 30 settembre vaccinato l’80% degli italiani”. Burioni: “Si prenda velocemente in considerazione l’obbligo vaccinale per tutti o si rischia grosso. Ilaria Capua: “Ci vorranno decenni perché il Coronavirus si attenui”. Continua la campagna di vaccinazione: 53.203.327 finora le dosi somministrate, 19.826.856 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 36,7 % della popolazione over 12. All’appello mancano ancora 2,5 milioni di over 60, che non hanno fatto la prima dose. Vaccini e Green Pass falsi venduti nel dark web: GdF sequestra 10 canali Telegram. Allerta Oms in Europa: in una settimana aumento del 10% dei casi dovuto soprattutto a viaggi e spostamenti, in Africa “portata terza ondata senza precedenti”. Olimpiadi Tokyo, premier Giappone pensa a Giochi a porte chiuse.