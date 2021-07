Sono 110 i nuovi positivi Covid in Campania, l'aggiornamento è stato diffuso dalla Regione col bollettino di oggi, 4 luglio. I dati, come sempre, fotografano la situazione alla mezzanotte precedente. Nessun deceduto nelle ultime 24 ore. Nell'ultima giornata di analisi sono stati analizzati 5.755 tamponi (dei quali 5.735 molecolari e 20 antigenici rapidi).

Relativamente all'occupazione in ospedale, dai dati si evince che i posti letti occupati in area non critica sono 211 su un totale di 3.160 tra offerta pubblica e privata, mentre in Terapia Intensiva sono ricoverate 19 persone (su un totale di 656 posti disponibili). Ieri i ricoverati in degenza ordinaria erano stati 208, 19 quelli in Terapia Intensiva e 7.366 gli ancora positivi in isolamento domiciliare fiduciario. Nel bollettino di ieri i nuovi positivi erano stati 139, con 9 decessi (nessuno nelle 48 ore precedenti, ma tutti morti nei giorni prima e registrati ieri).

A Napoli partono le vaccinazioni di quartiere

L'Asl Napoli 1 farà partire, dalla prossima settimana, un nuovo sistema per le vaccinazioni in città, dove si stima che una percentuale tra il 30 e il 40% dei residenti non abbia ancora ricevuto nemmeno la prima dose: verranno utilizzati dei camper attrezzati, che verranno dislocati nei vari quartieri in modo da raggiungere chi non ha ancora potuto prenotarsi presso gli hub vaccinali.

In Campania (dati aggiornati alle 8 di oggi, 4 luglio) risultano somministrate 5.165.681 dosi (tra prime e seconde), il 90,45 per cento delle 5.710.920 dosi consegnate in regione. Qui la mappa dei camper vaccinali quartiere per quartiere.