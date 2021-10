Covid, le notizie di oggi, report USA: non sapremo mai come è nato il Coronavirus. Rt. Vaccino, okay dell’Fda a uso d’emergenza di Pfizer su bambini 5-11 anni

Sono 5.335 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, in aumento rispetto a ieri, mentre sono 33 i morti registrati nelle ultime 24 ore. Sono i dati del bollettino di ieri, venerdì 29 ottobre. Nell'ultima giornata effettuati 474.778 tamponi, con il tasso di positività che si attesta all'1,1%. La regione con più casi giornalieri è la Campania. Di seguito l’incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +510

Veneto: +523

Campania: +654

Emilia-Romagna: +428

Lazio: +583

Piemonte: +264

Sicilia: +471

Toscana: +376

Puglia: +233

Friuli-Venezia Giulia: +267

Marche: +122

Liguria: +186

Calabria: +197

Abruzzo: +167

P.A. Bolzano: +136

Sardegna: +23

Umbria: +73

P.A. Trento: +21

Basilicata: +34

Molise: +8

Valle d'Aosta: +3

Report Iss: balzo di Rt a 0,96 da 0,86 e sale anche incidenza a 46 da 34, "possibile preludio recrudescenza". La Fda ha autorizzato la somministrazione d'emergenza del vaccino Pfizer-Biontech per bambini dai 5 agli 11 anni di età. Oms: "Il numero di nuovi casi e morti di Covid segnalati nel mondo sta aumentando per la prima volta in due mesi, spinto dalla crescita che si registra in Europa e che supera il calo osservato in altre regioni".

Nel mondo 245 milioni di casi e oltre 4,9 milioni di morti covid. Per il terzo giorno consecutivo record di morti in Russia, ma è picco di contagi anche in Ucraina, Romania e Germania. In Brasile Rio toglie obbligo di mascherina all'aperto. Novavax ha presentato una domanda di approvazione del suo vaccino contro il Covid-19 nel Regno Unito.