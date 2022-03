Covid Italia, news di oggi: Agenas, calo dei reparti occupati al 16%, un anno fa era al 30%

Le ultime notizie e gli aggiornamenti di oggi, giovedì 3 febbraio, sul Covid-19. Nell’ultimo bollettino 36.429 contagi da Covid e 214 vittime. Scende al 16% la percentuale di posti letto in area non critica occupati da pazienti Covid. Intensive ferme al 7% secondo in dati Agenas. Il governatore Fedriga chiede che "si superi in certi ambiti l'obbligo della mascherina Ffp2 e il controllo del possesso del Green Pass”. Il Senato dà il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto Covid che disciplina, tra l'altro, l'obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Prosegue la campagna vaccinale: booster per l’83,97% della popolazione. Nel Regno Unito la regina Elisabetta sta meglio: riprese le udienze virtuali.

