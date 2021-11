Covid, news di oggi: la nuova variante Omicron è arrivata in Europa. Oggi proteste No Vax in Italia

Restano stabili i nuovi di Coronavirus in Italia, ieri sono stati 13.686. Effettuati 557.180 tamponi, tasso di positività al 2,5% (+0,4%), mentre i morti sono 51. Gli attualmente positivi salgono a quota 166.598. Gli attualmente positivi salgono a quota 172.618 (+6.020). I guariti totali sono 4.675.867 (+7.610). La regione con più casi giornalieri è la Lombardia.

Questa la situazione Regione per Regione:

Lombardia: +2.209

Veneto: +2036

Campania: +899

Emilia Romagna: +1353

Lazio: +1566

Piemonte: +860

Sicilia:+809

Toscana: +488

Puglia: +243

Friuli-Venezia Giulia: +636

Marche: +575

Liguria: +460

Calabria: +272

Abruzzo: +297

P.A Bolzano: +540

Sardegna: +102

Umbria: +83

P.A Trento: +138

Basilicata: +44

Molise: +30

Valle d'Aosta: +46

Nel monitoraggio Iss l'Rt in Italia è stabile a 1,23, sale a 125 l'incidenza di contagi Covid. Friuli Venezia Giulia verso la zona gialla, fa paura la nuova variante Omicron isolata in Sudafrica. Da Oxford: "Vaccini meno efficaci contro questa mutazione". Ministro Speranza: "Stop arrivi in Italia da 7 Paesi". Oggi giornata di cortei no vax in tutto il Paese.

Nel mondo oltre 261 milioni di casi e 5,19 milioni di morti. Per Cts israeliano "Israele sull’orlo di nuova ondata covid”. Nell'ultima settimana +23% di casi covid in America, Usa e Canada Paesi più colpiti. Regno Unito, Francia, Olanda e Israele bloccano voli da Sudafrica e altri Paesi africani. Primo caso della nuova variante in Belgio. 3 casi in Cina: cancellati centinaia di voli. Stato di emergenza a New York contro minaccia Omicron.