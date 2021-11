No green pass in Piazza Duomo a Milano, manifestanti provano a far partire corteo: fermati dalla polizia Centinaia di persone presenti in piazza Duomo: la polizia ha circondato i manifestanti e li ha invitati ad andarsene. Chi rifiuta viene identificato.

È iniziato il 19esimo sabato di proteste a Milano. Gli appuntamenti fissati erano tre: uno in Piazza Duomo dove si sono registrati centinaia di partecipanti, un altro in zona Arco della Pace – unico evento preavvisato alla Questura – dove, secondo quanto riferito da una nota stampa delle forze dell'ordine, si sarebbero recati in quattrocento e infine un altro in zona Porta Venezia dove però non si sarebbe registrata alcuna partecipazione. In Piazza Duomo i manifestanti hanno provato a far nascere un corteo, immediatamente bloccato dalla polizia.

Gli agenti hanno circondato i manifestanti

Gli agenti della Questura, presenti in Piazza Duomo, fin da principio hanno circondato i partecipanti e chiesto loro di allontanarsi. Chiunque ha rifiutato l'invito, è stato poi identificato. Altri agenti sono rimasti schierati davanti alla galleria e Palazzo Reale e hanno presidiato anche l'ingresso di piazza Fontana. Per prevenire qualsiasi tipo di disagio causato da manifestazioni non autorizzate, tutta la zona è stata transennata così anche da direzionare i flussi di persone impegnate nello shopping. Nonostante questo però, il tentativo di corteo ha portato al blocco dell'incrocio fra via Torino e via Mazzini: si sono registrati disagi. Bloccata anche via Orefici.

Le due manifestazioni di Arco della Pace e Porta Venezia

Già da ieri sulle chat Telegram, utilizzate dai partecipanti, era vivo il dibattito relativo a un possibile flop: secondo i no green pass, le due manifestazioni di Arco della Pace e Porta Venezia sono state organizzate proprio per sabotare quella di Piazza Duomo. Protesta che avrebbe dovuto raccogliere, come annunciato dagli stessi sulle chat, "un milione di partecipanti".

