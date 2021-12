Covid Italia, news di oggi: contagi in aumento tra under 20, verso Capodanno blindato. Figliuolo: “Screening a scuola e terze dosi vaccino per tutti contro Omicron”

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo con gli aggiornamenti di oggi, lunedì 27 dicembre. Nel bollettino di ieri 24.883 casi e 81 morti in Italia: tasso positività all'11,5%, in aumento ricoveri in area medica e in. terapia intensiva. Boom di contagi tra gli under 20, corsa a tamponi e vaccini a causa della variante Omicron. Lazio in zona gialla a inizio anno. Verso un Capodanno blindato, senza eventi pubblici e con sale da concerto e discoteche chiuse. Il piano di Figliuolo: "Screening nelle scuole e terze dosi per tutti, il mio piano per fermare Omicron". Prosegue la campagna di vaccinazione: somministrate finora 17.193.238 terze dosi, 168.041 gli under 12 che hanno ricevuto una dose di vaccino. Un anno fa il vax Day.

Nel mondo 279.944.846 contagi e 5.399.977 morti. Impennata di casi a New York, quasi 50 mila in un giorno. Migliaia di voli cancellati causa contagi tra piloti ed equipaggi: quasi ottomila in tutto il fine settimana di Natale. In Austria e Germania cala l'incidenza dopo il lockdown dei non vaccinati.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI