Covid, le news di oggi: nuovo record di contagi in Italia, Calabria e Friuli Venezia Giulia in zona gialla per altri 15 giorni

Gli aggiornamenti sul Covid-19 in Italia e nel mondo e le news di oggi, domenica 26 dicembre 2021. Ieri nuovo record di contagi con 54.762 positivi e 144 morti, mai così tanti da inizio pandemia. Quasi un milione i tamponi effettuati, con un tasso di positività al 5,6%. Cabina di regia: superata a livello nazionale la prima soglia critica di occupazione dei posti letti in terapia intensiva.

Prosegue la campagna vaccinale: da domani via al booster per i ragazzi di 16 e 17 anni e per i fragili tra i 12 e i 15 anni. Papa Francesco chiede vaccini per i Paesi più poveri.

In vigore il decreto festività: niente feste in piazza e discoteche chiuse fino al 31 gennaio. Prorogata per altri 15 giorni, a cominciare dal 27 dicembre, la zona gialla per Friuli Venezia Giulia e Calabria.

Il contagio da variante Omicron corre: quasi 6.000 voli sono stati cancellati e altre migliaia hanno subito ritardi a Natale per effetto della diffusione della variante. Nel mondo 279.501.907 casi accertati di Coronavirus, in Francia per la prima volta i contagi hanno superato i 100mila. In Belgio da oggi stadi a porte chiuse. In Germania 10mila casi in un giorno, incidenza in calo.

