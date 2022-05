Covid Italia, news di oggi: in calo ricoveri e terapie intensive. Dagli USA: “Indossare mascherina in luoghi chiusi e affollati”

Continua l'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17.744 casi positivi e 34 vittime: è quanto emerge dal bollettino di ieri del Ministero della Salute. Il tasso di positività è all'11%, calano ancora ricoveri e terapie intensive. Ecco, di seguito, il dettaglio dei contagi Regione per Regione:

Lombardia: +2.276

Veneto: +1.389

Campania: +2.080

Emilia Romagna: +1.688

Lazio: +1.716

Piemonte: +971

Toscana: +1.034

Sicilia: +1.462

Puglia: +1.184

Liguria: +473

Marche: +599

Friuli-Venezia Giulia: +223

Abruzzo: +581

Calabria: +479

Umbria: +419

P.A Bolzano: +112

Sardegna: +594

P.A Trento: +106

Basilicata: +175

Molise: +153

Valle d'Aosta: +33

Finora somministrate nel nostro Paese 137.515.332 dosi di vaccino. Ancora lentamente procede la campagna per le quarte dosi alla platea di riferimento (over 80 e fragili over 60): finora hanno ricevuto la seconda dose booster 576.832 persone, pari al 13,04% della popolazione oggetto di seconda dose booster cha ha ricevuto la dose booster da almeno 4 mesi.

Nel mondo 525.611.004 contagi e 6.277.241 vittime. Dalla Casa Bianca l'invito a usare le mascherine "in luoghi chiusi e affollati". Ancora emergenza in Corea del Nord, con oltre 170mila casi di "febbre". Intesa raggiunta tra governi dell’Ue: il Covid sarà riconosciuto come malattia professionale.