Covid, le news di oggi: Rt scende a 0,89 e incidenza a 375. In Usa raccomandata terza dose Pfizer nei bambini

La discesa dei casi covid rallenta, in nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore sono 30.310. Nel bollettino Covid diffuso dal ministero della Salute si contano anche 108 vittime, che portano il totale da inizio pandemia a 165.738. I casi totali di infezioni salgono invece a 17.178.199. Sono stati effettuati 247.471 tamponi tra molecolari e antigenici: il tasso di positività è al 12,2% (+0,7%). I guariti sono 16.119.286.

la situazione Regione per Regione:

Lombardia: +3.980

Veneto: +2.567

Campania: +3.130

Emilia Romagna: +2.703

Lazio: +3.038

Piemonte: +1.820

Toscana: +1.849

Sicilia: +2.352

Puglia: +1.868

Liguria: +775

Marche: +946

Friuli-Venezia Giulia: +567

Abruzzo: +944

Calabria: +953

Umbria: +661

P.A Bolzano: +225

Sardegna: +1.189

P.A Trento: +206

Basilicata: +310

Molise: +174

Valle d'Aosta: +53

Mappa Ecdc: Italia ancora in rosso scuro. Gimbe: flop quarta dose, secondo booster solo per 1 su 10. Speranza: "Continuare a sostenere i paesi più fragili". Ema raccomanda autorizzazione dose booster Astrazeneca. L'autorità Usa raccomandano terza dose di vaccino Pfizer ai bimbi over 5