Covid Italia, news di oggi: calano contagi e ricoveri. Da lunedì 4 regioni cambiano colore. Ok di Aifa a quarta dose per immunodepressi

Continua l'emergenza covid in Italia ma con contagi e ricoveri in netto calo. Nell’ultimo bollettino Covid del ministero della salute registrati 50.534 nuovi casi di coronavirus e 252 morti covid. Nell'ultima giornata Sono stati effettuati 492.045 tamponi tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta 10,3% (-0,2%). I guariti diventano 10.905.147 (+84.767), mentre gli attualmente positivi sono 1.369.778. Si registra anche un ulteriore calo dei pazienti ricoverati per Covid in area medica e in terapia intensiva. Nei reparti ordinari si registra un calo di 561 unità, per un totale di 13.387 ricoverati, mentre in terapia intensiva ci sono 34 pazienti in meno con 76 nuovi ingressi e un totale di 953 ricoverati. Di seguito dati del bollettino di ieri suddivisi regione per regione:

Lombardia: +5.231

Veneto: +4.870

Emilia Romagna: +3.332

Campania: +5.053

Lazio: +5.583

Piemonte: +2.393

Toscana: +3.050

Sicilia: +5.504

Puglia: +4.244

Liguria: +1.268

Friuli-Venezia Giulia: +1.296

Marche: +1.813

Abruzzo: +925

Calabria: +1.589

P.A Bolzano: +609

Umbria: +843

Sardegna: +1.355

P.A Trento: +426

Basilicata: +648

Molise: +142

Valle d'Aosta: +53

InItalia Ll Commissione tecnico scientifica dell’Aifa ha approvato la quarta dose del vaccino anti Covid per i soggetti gravemente immunodepressi. Da lunedì Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta passano dall'arancione al giallo. Nel mondo 423 milioni di casi, oltre 5.8 milioni di morti. Mentre in Europa si rimuivo le restrizioni, a Hong Kong è Tsunami Omicron.