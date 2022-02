“Bassetti vattene via”, l’infettivologo aggredito dai no vax in un locale con la moglie L’episodio mentre Bassetti prendeva un aperitivo con la consorte, seduto ad un tavolino di un locale in via XX Settembre, nel centro di Genova.

Brutto episodio nelle scorse ore ai danni dell’infettivologo Matteo Bassetti nel pieno centro di Genova. Il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova è stato aggredito verbalmente da alcuni no vax mentre si trovava in un locale del capoluogo ligure con la moglie. L’episodio si è consumato nel corso del weekend mentre Bassetti prendeva un aperitivo con la consorte, seduto ad un tavolino di un locale in via XX Settembre, la principale via di Genova. Un gruppo di persone, pare per lo più giovani, lo avrebbe riconosciuto e avvicinato iniziando a inveire contro di lui al grido di “Bassetti vattene da Genova” e insistendo per diversi minuti tanto che è dovuta intervenire la polizia.

In azione un gruppetto di 15 o 20 persone, giovani che hanno insultato il medico con cori da stadio. Un episodio che ha amareggiato non poco l’infettivologo, come lui stesso ha raccontato attraverso i social, soprattutto perché avvenuto in un contesto di vita privata mentre trascorreva il suo tempo libero con la famiglia. “Nemmeno un aperitivo in santa pace! Ho subito l’ennesima violenta aggressione verbale da parte di un manipolo di no vax no green pass, o quello che erano, mentre ero seduto ad un tavolino per un aperitivo con mia moglie” ha sbottato Bassetti che pure non è nuovo ad attacchi e minacce del mondo no vax tanto che si è trovato a denunciare all’autorità giudiziaria diverse episodi intimidatori nei suoi confronti. “Un attacco vile, gratuito, in un contesto della mia vita privata in cui, l’unica mia colpa, era quella di godermi il venerdì sera nel centro cittadino” ha aggiunto il medico. Sul caso sono in corso le indagini della Digos.

Il fatto a una settimana di distanza da un'altra intimidazione quando decine di telefonate anonime e altrettanti messaggi di minacce sono arrivate all'infettivologo lo scorso weekend. Bassetti dal suo canto ha ribadito però di non sentirsi affatto intimidito. “Questi personaggi con un attacco simile per l’ennesima volta dimostrano quanto poco gli importi del vaccino, della salute, del benessere sociale, in quanto il loro scopo è soltanto quello di fomentare odio nei miei confronti e di tutti i sanitari e turbare la tranquillità dei cittadini” ha spiegato, aggiungendo: “Personalmente, continuerò a lottare per quei valori di libertà, anche di espressione, che mi hanno sempre animato. Avanti a testa altissima”.

Bassetti però non ha risparmiato una frecciatina alla politica locale, colpevole a suo dire di non averlo difeso. “Ciò che mi rammarica di più è che, nel corso di questi due anni in cui vengo spesso brutalmente attaccato con ogni tipo di insulto, una parte anche della politica cittadina genovese non abbia mai speso una parola di solidarietà. Meditiamo” ha dichiarato. Parole probabilmente non rivolte al governatore della Liguria Giovanni Toti che invece ha subito espresso la sua solidarietà, condannando quanto accaduto: "All'ignoranza e alla stupidità non c'è mai fine. Solidarietà al professor Matteo Bassetti insultato mentre era in centro città in un momento privato con la sua famiglia. Intimidazioni inaccettabili sempre e ancora di più se rivolte a chi da due anni lavora in prima linea per far vincere la scienza contro il virus".