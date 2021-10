Covid, le notizie di oggi, Ema valuta vaccino Pfizer per i bambini, nel Regno Unito boom di contagi

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, martedì 19 ottobre 2021 su vaccini e green pass. Nel bollettino covid di ieri 1.597 nuovi casi e 44 morti, in aumento i ricoveri. Primo lunedì con green pass obbligatorio a lavoro: più di 100 milioni di certificati scaricati. La polizia ha sgomberato il sit in dei no green pass al porto di Trieste. L'81,4% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale. Ema avvia valutazione del vaccino covid Pfizer per bambini da 5 anni. Morti al Trivulzio per coronavirus, la procura chiede l'archiviazione: "Zone d'ombra ma non provata correlazione"

Nel mondo oltre 241milioni di contagi e 4,9milioni di morti. Negli Stati Uniti morto per complicanze da covid Colin Powell. Regno Unito, quasi 50mila nuovi casi di Covid in 24 ore a causa della variante Delta e dell'addio alle restrizioni, allarme dei medici: "Reparti di pronto soccorso sull'orlo del baratro". Pregliasco: “Verificare se ci siano nuove varianti”. Crisanti: "Sì a terza dose o immunità giù come in Gran Bretagna".

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti