Covid Italia, news: contagi e ricoveri in calo, Aifa valuta quarta dose di vaccino per fragili

Continua l'emergenza covid in Italia ma con contagi e ricoveri in calo. Nell’ultimo bollettino Covid del ministero della salute registrati 59.749 nuovi casi, in calo rispetto al giorno precedente. I contagi da inizio pandemia salgono a 12.265.343. Le vittime nell'ultima giornata sono 278: il dato dei decessi da inizio emergenza arriva quindi a 151.962. Il tasso di positività si attesta al 10,8% (+0,6%). I guariti diventano 129.888, mentre gli attualmente positivi sono 1.480.113 (-70.297).

Lombardia: +5.964

Veneto: +5.181

Emilia Romagna: +3.991

Campania: +5.813

Lazio: +6.531

Piemonte: +3.142

Toscana: +3.328

Sicilia: +6.766

Puglia: +4.498

Liguria: +1.342

Friuli-Venezia Giulia: +1.198

Marche: +2.204

Abruzzo: +1.563

Calabria: +1.908

P.A Bolzano: +741

Umbria: +1.034

Sardegna: +2.877

P.A Trento: +402

Basilicata: +772

Molise: +423

Valle d'Aosta: +71

Nell'ultima giornata si registra un ulteriore calo dei pazienti ricoverati per Covid in area medica e in terapia intensiva. Nei reparti ordinari si registra un calo di 475 unità, per un totale di 15.127 ricoverati, mentre in terapia intensiva ci sono 46 pazienti in meno con 75 nuovi ingressi e un totale di 1.073 ricoverati. L’Aifa valuta quarta dose di vaccino per fragili il 25 febbraio. La Camera approva fiducia sul decreto che proroga dello stato di emergenza e sul Green Pass. In Italia l’88,72% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale Covid. Speranza: “Guardiamo con maggiore fiducia ai prossimi mesi”. Nel mondo oltre 416 milioni di casi casi di Coronavirus. In Europa, la Svizzera revoca le restrizioni Covid, Germania e Austria si preparano a rimuovere l norme anti covid.