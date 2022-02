Bollettino Covid Italia, oggi 57.890 contagi e 320 morti per Coronavirus: i dati di giovedì 17 febbraio Ancora in calo in contagi Covid-19 in Italia: oggi secondo il bollettino del Ministero della Salute ne sono stati registrati 57.890 su 538.131. Tasso di positività al 10,8%, ma resta alto il numero dei decessi: 320 morti da ieri.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 57.890 i nuovi casi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, ancor in calo rispetto ai 59.749 contagi di ieri, confermando il trend in atto di decrescita. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 17 febbraio. I contagi da inizio pandemia salgono a 12.323.298. Le vittime nell'ultima giornata sono 320: il dato dei decessi da inizio emergenza arriva quindi a 152.282. Nella giornata di oggi sono stati effettuati 538.131 tamponi tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 10,8%. I guariti diventano 10.732.908 (+99.640), mentre gli attualmente positivi sono 1.438.208 (-41.905).

I contagi in Italia Regione per Regione

I casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 57.980, per un totale di 12.323.298 da inizio pandemia. Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno suddivisi regione per regione:

Lombardia: +6.116

Veneto: +5880

Emilia Romagna: +3.475

Campania: +6.059

Lazio: +6.375

Piemonte: +3.059

Toscana: +3.691

Sicilia: +5.286

Puglia: +4.366

Liguria: +1.227

Friuli-Venezia Giulia: +1.277

Marche: +2.174

Abruzzo: +1.728

Calabria: +1.768

P.A Bolzano: +812

Umbria: +1.025

Sardegna: +2.069

P.A Trento: +442

Basilicata: +651

Molise: +371

Valle d'Aosta: +49

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 538.131 tamponi tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 10,8% (+0,0%).

Leggi anche Dove non serve più il Green pass: i Paesi europei che lo hanno abolito e la situazione in Italia

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Nella giornata di oggi si registra un ulteriore calo dei pazienti ricoverati per Covid in area medica e in terapia intensiva. Nei reparti ordinari si registra un calo di 565 unità, per un totale di 14.562 ricoverati, mentre in terapia intensiva ci sono 36 pazienti in meno con 71 nuovi ingressi e un totale di 1.037 ricoverati.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, martedì 15 febbraio, sono state somministrate fino ad ora 132.641.381 dosi. Sono 47.952.210 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari al 88,78% della popolazione. Sono 36.540.878 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all'83,66% della popolazione. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino sono 1.329.144.