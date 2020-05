I contagi da Coronavirus in Italia sono 223.885, di cui 31.610 morti e 120.205 guariti secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile. Ecco la situazione sui contagi aggiornata regione per regione:

Lombardia: 84.119

Piemonte: 29.346

Emilia Romagna: 27.110

Veneto: 18.889

Toscana: 9.883

Liguria: 9.060

Lazio: 7.364

Marche: 6.619

Campania: 4.654

Trento: 4.318

Puglia: 4.366

Sicilia: 3.374

Friuli VG: 3.175

Abruzzo: 3.148

Bolzano: 2.578

Umbria: 1.422

Sardegna: 1.348

Valle D'Aosta: 1.172

Calabria: 1.144

Molise: 407

Basilicata: 389

Si delineano le linee guida per le riaperture della nuova Fase 2 (Fase 2B il nome ufficiale) a partire da lunedì 18 maggio: si è tenuto ieri il tavolo di confronto tra Governo e Regioni per stabilire la linea sulla riapertura di negozi e attività, tra chi vuole delle regole comuni e chi propone scelte differenziate regione per regione. Quel che è (quasi) certo è che da lunedì 18 maggio non sarà più necessaria l'autocertificazione per spostarsi tra Comuni, ma soltanto tra Regioni. Da lunedì 18 maggio riapriranno anche le chiese, in cui sarà necessario seguire regole precise. Spunta l'ipotesi di accordi bilaterali tra Regioni per potersi spostare al fine di incontrare i propri congiunti, mentre per gli altri spostamenti tra Regioni bisognerà attendere il 3 giugno. Attesa la pubblicazione del decreto rilancio di maggio in Gazzetta Ufficiale.

Oltre 4,4 milioni di casi e più di 300mila morti nel mondo stando ai dati della John Hopkins University. Sono stati registrati due contagi da Coronavirus in uno dei più grandi campi profughi al mondo, quello di Cox's Bazar, in Bangladesh: si teme un disastro umanitario di proporzioni enormi. Preoccupa l'avanzare della pandemia in Brasile, dove si è dimesso dopo meno di un mese il nuovo Ministro della Salute: secondo uno studio entro il mese di agosto si registreranno 88mila morti. Crescono i casi in Giappone contro la revoca dello stato di emergenza; l'OMS avverte sul rischio contagio in Africa, dove in un anno ci saranno 231 milioni di persone a rischio contagio. Continuano i test a tappeto sulla popolazione di Wuhan dopo i nuovi casi registrati.