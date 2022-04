Covid Italia, news di oggi, Iss: “Aumenta rischio reinfezione”. Oms per Pasqua avverte: “Coronavirus circola, prudenza”

Le notizie e gli aggiornamenti sul Covid-19 di oggi, sabato 16 aprile. Nel bollettino di ieri 61.555 contagi e 133 morti. Il tasso di positività è al 15,5%. Scende l'indice di trasmissibilità Rt questa settimana, ma l'Oms avverte: "Virus circola, prudenza per Pasqua sicura". Iss, da inizio pandemia 3.5 mln casi fascia 0-19 anni, aumento reinfezioni al 4.4%. Variante Omicron al 100% in Italia con la sottovariante BA.2 predominante. Si ragiona su proroga dell'obbligo di mascherine al chiuso. Sui vaccini ipotesi quarta dose anti-varianti in autunno agli over 50.

Nel mondo superato mezzo miliardo di casi. In Cina e Shanghai, in lockdown fra droni e cani robot, nuovo balzo di contagi. Gli Usa autorizzano il primo test Covid sul fiato: identifica il 91 per cento di casi positivi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0