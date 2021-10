Covid, le notizie di oggi. Green pass obbligatorio a lavoro, rischio caos e scioperi: oggi nuove manifestazioni no vax

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, venerdì 15 ottobre 2021 su vaccini e Green pass. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.668 nuovi casi e 40 morti. Tasso positività allo 0,8%: è quanto emerge dal bollettino di ieri. Da oggi Green pass obbligatorio sul posto di lavoro, in tutte le aziende pubbliche e private. Rischio caos tamponi. Annunciate nuove manifestazioni no vax. Polizia in allerta per scongiurare possibili disordini, portuali di Trieste scioperano e c'è l'incognita mezzi pubblici. Il governo valuta di introdurre ulteriori deduzioni per le aziende che vogliano pagare i tamponi ai dipendenti. Vaccini, raggiunto l'80,80% della popolazione over 12 immunizzata, 487.522 terze dosi già somministrato.

Nel mondo 239.591.277 contagi e 4.881.687 decessi. Nel Regno Unito 45mila casi in un solo giorno.

