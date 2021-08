Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: Ferragosto, controlli assembramenti e Green Pass. Ministro Bianchi: “No tampone gratis a insegnanti no vax”.

“Una nuova variante che fosse in grado di superare in modo significativo l'immunità sarebbe essenzialmente un nuovo virus. Il vantaggio sarebbe che sappiamo di poter generare vaccini contro questo virus – e in tempi relativamente brevi. Lo svantaggio è che saremmo tornati nella stessa situazione in cui eravamo un anno fa”. Così il professore Graham Medley, membro del Sage, il gruppo consultivo scientifico per le emergenze e leader dei consulenti sul Covid del governo britannico. Secondo Medley questa variante è "chiaramente qualcosa che i pianificatori e gli scienziati dovrebbero prendere molto sul serio in quanto ci riporterebbe indietro nel tempo".

Documenti recenti prodotti dal gruppo consultivo scientifico per le emergenze (Sage) del governo hanno suggerito che l'arrivo di una variante che elude i vaccini è una "possibilità realistica". Sage ha sostenuto il lavoro continuo su nuovi vaccini che riducono l'infezione e la trasmissione più degli attuali vaccini, la creazione di più strutture per la produzione di vaccini nel Regno Unito e studi di laboratorio per prevedere l'evoluzione delle varianti.