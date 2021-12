Covid, le notizie di oggi: ipotesi proroga stato di emergenza. Allerta in Uk: “Fate terza dose di vaccino contro variante Omicron”

"I vaccini rappresentano l’unica soluzione solida ed efficace per prevenire la malattia. Sono sicuri, fatti a tempo di record anche grazie ai governi che hanno fatto grandi investimenti a fondo perduto. La loro efficacia cala nel tempo, ma questo è normale. Serve un ciclo completo, che richiede almeno tre dosi. Non esiste una prevenzione diversa e migliore di quella fornita dai vaccini. Le cure riguardano le persone che si ammalano. E se ne parla poco solo perché sono molto in divenire. Non ci sono certezze, insomma". Lo ha detto, in un'intervista al Corriere della Sera, il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto ricerche farmacologiche ‘Mario Negri'. "All’inizio della pandemia ci si concentrò soprattutto sui pazienti gravi. Funzionano solo tre rimedi. Il cortisone, con certe dosi e in certi momenti, e la controindicazione che se sbagli fai peggio. Poi due anticorpi monoclonali che vanno somministrati insieme, e hanno comunque efficacia parziale. E un farmaco che inibisce una delle citochine responsabili dell’infiammazione, sul quale i dati sono ancora molto incerti. Più di questo, per i malati gravi non c’è. Al momento non esiste una cura per la fase acuta della malattia".