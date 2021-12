Lombardia, in poco più di 24 ore 40.000 prenotazioni del vaccino per i bimbi dai 5 agli 11 anni In poco più di 24 ore in Lombardia sono state effettuate più di 40.000 prenotazioni del vaccino anti Covid per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

In poco più di 24 ore in Lombardia sono state 40.150 le prenotazioni effettuate per il vaccino anti Covid per i bambini di età compresa tra i 5 e gli anni. Lo rende noto una circolare delle Ats lombarde che spiegano nel dettaglio il numero di prenotazioni zona per zona. L'Ats di Milano (che comprende anche Lodi), per esempio, fa sapere che da ieri, giorno di apertura per fissare l'appuntamento, sono state effettuate 16.672 prenotazioni, pari al 41,52 per cento del totale. Nella sola giornata di ieri, le prenotazioni ammontavano a 23.252.

Prenotazioni vaccino anti Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni

Ecco di seguito nel dettaglio il numero di prenotazioni per il vaccino contro il Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni:

Ats Milano: 16.672 prenotazioni, pari 41,52 per cento del totale

Ats Brianza: 5.607 prenotazioni, pari al 13,97 per cento del totale

Ats Insubria: 5.343 prenotazioni, pari al 13,31 per cento del totale

Ats Brescia: 4.709 prenotazioni, pari all'11,73 per cento del totale

Ats Bergamo: 2.978 prenotazioni, pari al 7,42 per cento del totale

Ats Val Padana: 2.091 prenotazioni, pari al 5,21 per cento del totale

Ats Pavia: 1.941 prenotazioni, pari al 4,83 per cento del totale

Ats Montagna: 809 prenotazioni, pari al 2,01 per cento del totale

Letizia Moratti: Lombardia all'altezza della situazione

Intervenuta all'evento ‘Mi+Pnr. La formula per il futuro', l'assessore al Welfare e vice presidente della Regione Letizia Moratti ha dichiarato che "la Lombardia continua a dimostrarsi all'altezza della situazione". La Moratti ha snocciolato qualche numero, dicendo che "abbiamo raggiunto il 93 per cento di adesioni alla campagna vaccinale. Il 90,5 per cento della popolazione vaccinabile ha completato il primo ciclo e per la terza dose siamo a 90.000 somministrazioni al giorno".