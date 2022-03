Covid, le news di oggi, torna a salire la curva dei contagi, Sileri: “Il Green Pass non deve essere eterno”

Le ultime notizie in diretta sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, venerdì 11 marzo. Nell'ultimo bollettino, relativo alla giornata di ieri, 54.230 casi e 136 morti. Report Gimbe, dopo 5 settimane si inverte curva dei contagi (+1,5% in 7 giorni). Abrignani (Cts): "Rialzo dei casi? Forse perché i bambini sono poco vaccinati". Riprendono le visite a parenti ricoverati in ospedale. Dall'1 aprile il Green pass rafforzato non sarà più necessario per i locali all'aperto, lo ha dichiarato il sottosegretario Costa. Il Governo valuta anche la possibilità di anticipare per gli over 50 di andare al lavoro col Green Pass base. In Italia 48.372.294 hanno completato il ciclo vaccinale, pari all'89,56% della popolazione over 12, in 38.038.734 hanno ricevuto la terza dose booster.

