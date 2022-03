Covid Campania, oggi 5.001 contagi e 6 morti: bollettino di venerdì 11 marzo 2022 Ancora oltre 5mila contagi giornalieri in Campania, torna a crescere il contagio. Stabili i ricoveri, quasi 10mila morti da inizio pandemia in regione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 5.001 i nuovi casi positivi a Covid-19 in Campania: lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania, nel consueto bollettino quotidiano. Sono stati 31.759 i tamponi analizzati, tra molecolari ed antigenici rapidi: il tasso di positività passa così al 15,75%, in lieve calo rispetto a ieri, quando era salito al 16,03% giornaliero. Dei nuovi positivi, 886 sono emersi dalle analisi di 4.115 tamponi molecolari mentre gli altri 4.115 sono risultati positivi a 9.729 tamponi antigenici rapidi.

Altri 6 i decessi per Covid in regione: 4 sono avvenuti nelle ultime 48 ore, altri 2 sono invece deceduti in precedenza ma registrati soltanto nell'odierno bollettino. Complessivamente, da inizio pandemia sono morte 9.873 persone per Covid-19 in Campania. Resta immutato invece il bilancio degli ospedalizzati nei Covid Hospital della regione: 570, dato identico a quello di ieri. Unica differenza, ci sono 25 persone in terapia intensiva (ieri erano 26) e 545 in degenza ordinaria (ieri erano 544). Questo invece il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 631

Posti letto di terapia intensiva occupati: 25

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 545

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha invitato a non abbassare la guardia. "I nostri esperti ci dicono che c'è una ripresa della contagiosità della variante Delta. La mascherina serve ancora, non rilassiamoci troppo": lo ha spiegato nella consueta diretta social del venerdì pomeriggio.