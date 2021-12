Covid, le notizie. In Veneto oggi oltre 4000 casi, ieri in Italia superata la soglia dei 20mila contagi. Calabria in zona gialla da lunedì

Nuovo picco per la quarta ondata in Italia: nel bollettino di ieri superati i 20mila contagi, non accadeva dal 3 aprile. I morti in un giorno sono stati 118. Sette regioni e province autonome superano la soglia di allerta del 10% per l'occupazione di posti letto Covid nelle terapie intensive: la Calabria, che da lunedì passa in zona gialla, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Bolzano, Trento, Veneto. Rt a 1,18. . Rezza: "In Italia domina Delta ma già 26 casi Omicron". Prosegue la campagna vaccinale, il 16 dicembre parte la somministrazione del vaccino Covid ai bambini tra 5 e 11 anni. È boom di prenotazioni. Stato d’emergenza, governo valuta proroga oltre il 31 dicembre. Pronto il decreto per la revoca del pass ai positivi. Nel mondo 269.180.737 contagi. Nel Regno Unito tornano misure restrittive. Lo stato di New York reintroduce l'obbligo di mascherina al chiuso fino a metà gennaio.

