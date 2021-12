Vaccino ai bambini dal 16 dicembre, regole e prenotazioni: tutto quello che c’è da sapere La data di partenza è quella del 16 dicembre: il commissario straordinario per l’emergenza, il generale Francesco Figliuolo, ha assicurato dosi a sufficienza per una platea di oltre 3 milioni e mezzo di bambini tra i 5 e gli 11 anni. Avranno la priorità nelle prenotazioni quelli vulnerabili.

A cura di Annalisa Girardi

Si comincia dalla prossima settimana con il vaccino anti Covid ai bambini. La data di partenza è quella del 16 dicembre: il commissario straordinario per l'emergenza, il generale Francesco Figliuolo, ha assicurato dosi a sufficienza per una platea di oltre 3 milioni e mezzo di bambini tra i 5 e gli 11 anni. Per loro il ciclo vaccinale sarà sempre composto di due dosi da somministrare a distanza di 21 giorni l'una dall'altra. Ai soggetti immunocompromessi, anche in questa fascia di età, sarà possibile somministrare la terza dose già dopo 28 giorni dal richiamo.

Il generale Figliuolo, in una nota inviata alle Regioni, ha specificato che sono già disponibili, pronte per essere distribuite, 1,5 milioni di dosi. Da gennaio 2022, poi, seguiranno le consegne necessarie per coprire tutta la platea. La priorità, ad ogni modo, spetta ai bambini "con elevata vulnerabilità al Covid-19 motivata da condizioni patologiche concomitanti-preesistenti". In particolare per questi bambini, precisa la struttura commissariale nella nota, si raccomanda la vaccinazione negli ospedali pediatrici o nei reparti ospedalieri di pediatria.

La prenotazione, esattamente come per le altre fasce di età, avverrà su base regionale e potrà essere fatta attraverso la tessera sanitaria. Sui diversi portali sarà quindi possibile prenotare la prima data disponibile: basterà inserire il codice sul sito della propria Regione dedicato alle prenotazioni. Un genitore o un tutore dovrà poi accompagnare il proprio figlio all'appuntamento per il vaccino, in quanto dovrà firmare il consenso.

Alcune Regioni, come ad esempio Toscana e Piemonte, hanno già aperto alle prenotazioni. Altre, come il Lazio, l'Emilia Romagna o la Liguria lo faranno da lunedì 13 dicembre. Come abbiamo detto, la priorità verrà data ai bambini particolarmente vulnerabili. "Verranno messi per primi in sicurezza i bambini che presentano problematiche respiratorie o cardiache che rischiano di più qualora dovessero essere contagiati. Lo stesso vale per i bambini pazienti oncologici o trapiantati", ha sottolineato il virologo Fabrizio Pregliasco.