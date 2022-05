Covid Italia, news di oggi: contagi in calo e tasso positività al 13,5%. Possibile vaccino canti Omicron a tutti a settembre

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo gli aggiornamenti di oggi, martedì 10 maggio 2022. Nel bollettino di ieri del Ministero della Salute 17.155 casi e 84 morti. Tasso di positività 13,5%. Il sottosegretario Costa: "Dopo il 15 giugno condizioni per estate senza restrizioni". Gli esperti avvertono sul rischio di un aggravarsi della pandemia dopo l'estate con varianti Omicron sotto osservazione. Palù (Aifa): "Possibile vaccino per tutti anti Omicron in autunno". Vaccino per docenti e Ata, dopo il 15 giugno via l’obbligo.

Nel mondo 518.055.132 contagi e 6.253.570 decessi. In Cina nuove restrizioni a Shanghai, altri 50 casi a Pechino.

