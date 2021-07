Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: contagi in crescita con variante Delta, allarme focolai tra i giovani

Le notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di sabato 10 luglio. L’ultimo bollettino coi contagi da Coronavirus: 1.390 casi e 25 morti. Indice Rt in risalita a 0,66. Sale anche l’incidenza. Variante Delta provoca aumento dei casi, si moltiplicano i focolai tra i giovani soprattutto nei luoghi di vacanza. Appello dell’ISS a completare i richiami di vaccino, intanto Pfizer annuncia che chiederà l’autorizzazione per la terza dose. Continua la campagna vaccinale, finora 56.647.383 le dosi somministrate, immunizzato il 42,54% della popolazione over 12. Nel mondo 186.063.825 contagi e oltre 4 milioni di morti. Casi in aumento in molti Paesi che annunciano nuove restrizioni. Cluster tra studenti a Malta, bloccati 70 ragazzi italiani. Restrizioni in Catalogna: “Pandemia non è finita”.