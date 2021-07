Sono 210 i nuovi casi di Coronavirus in Campania, a fronte di 7.435 tamponi molecolari analizzati. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale della Campania, nel consueto bollettino giornaliero. Sale l'incidenza: il rapporto di positività sfiora il 3% (oggi pari a 2,82%), in netto aumento rispetto ai giorni scorsi e molto più alto della media nazionale. Si registrano anche due decessi: uno nelle ultime 48 ore ed un un altro deceduto in precedenza ma registrato soltanto ieri.

Non cala la pressione sugli ospedali, dove si trovano ancora ricoverati 215 pazienti per Covid: tra questi, 15 sono in terapia intensiva, mentre altri 200 sono nei reparti di degenza ordinaria. Questo il report completo dei posti letto su base regionale: