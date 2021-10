Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, in Italia Rt in lieve aumento a 0,83, incidenza cala a 37. Ecdc: “Nuove ondate nei paesi con pochi vaccinati”

Le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti su vaccini e green pass di oggi, venerdì 1 ottobre. Nel bollettino di ieri 3.804 nuovi casi e 51 morti per Coronavirus. In Italia Rt in lieve aumento a 0,83, l'incidenza cala a 37, nessuna regione dovrebbe finire in zona gialla. Il governo: "La quarta ondata ha rallentato grazie alle vaccinazioni". Ministro Speranza: "Insistere sul vaccino, straordinario strumento di libertà. Nuove riaperture e capienze in prossimo Cdm". Giorgio Parisi: "Senza vaccini più morti del marzo 2020". Remuzzi: "Staremo tranquilli con il 90% dei vaccinati, compresi giovani e bambini". Il Ministero della Salute istituisce corridoi turistici Covid-free al di fuori dell'Europa. Fondazione Gimbe: “Volano i tamponi rapidi, ma nessuna impennata nei vaccini”. Dalla febbre ai dolori muscolari: uno studio dell'Imperial College London ha individuato il gruppo di sintomi che è altamente predittivo del virus e in presenza dei quali c’è un'alta probabilità di un esito positivo al tampone.

Nel mondo oltre 4,7 milioni i morti, oltre 6 miliardi dosi somministrate. Somministrata al presidente Usa Biden la terza dose di vaccino Covid. La Norvegia e il Portogallo eliminano tutte le restrizioni anti-Covid grazie all'incremento di vaccini. Ecdc: "Rischio nuova ondata nei Paesi con pochi vaccini".

