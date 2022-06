Covid, le news di oggi: stop al green pass per entrare in Italia, mascherine solo sui trasporti dopo metà mese

Sono stati 24.267 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia ieri. Questi i dati dell'ultimo bollettino del ministero della Salute. Il totale dei contagi da inizio pandemia raggiunge quota 17.421.410. I decessi per Covid sono stati 66 nell'ultima giornata per un totale di 166.697 vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 242.060 tamponi tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività è al 10,0% (+0,6%). I casi attuali sono 679.394, i guariti invece sono 44.088.

Di seguito i dati del bollettino odierno e la situazione Regione per Regione:

Lombardia: +3.290 Veneto: +1.837 Campania: +2.749 Emilia Romagna: +898 Lazio: +3.218 Piemonte: +1.310 Toscana: +1.430 Sicilia: +2.711 Puglia: +1.756 Liguria: +565 Marche: +547 Friuli-Venezia Giulia: +387 Abruzzo: +644 Calabria: +833 Umbria: +397 P.A Bolzano: +278 Sardegna: +1.004 P.A Trento: +124 Basilicata: +223 Molise: +4 Valle d'Aosta: +62



Stop da oggi al green pass per entrare in Italia, niente più mascherine in cinema e teatri da metà giugno, solo sui trasporti dopo metà mese. Ricciardi: "Autunno sarà problematico, questa volta prepararsi". Nel mondo 529 milioni di contagi e 6.29 milioni di decessi. Shanghai allenta le restrizioni e annuncia misure per rilanciare l'economia