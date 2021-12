Covid, le news di oggi, variante Omicron, vaccini e super green pass: boom di prime dosi. Scuola, dietrofront del governo: niente più Dad con un caso in classe

Continua a preoccupare la variante Omicron del Covid in Italia e nel mondo, nel nostro Paese altri 5 casi registrati in Campania, collegati al paziente zero di Caserta. Ieri 12.764 casi e 89 morti, tasso di positività a 1,8%. Alto Adige in zona gialla da lunedì 6 dicembre, si aggiunge al Friuli Venezia Giulia. La variante Omicron è "altamente trasmissibile" e richiede "un'azione urgente” secondo i ministri della Sanità del G7, ma i sintomi sembrano più lievi e diversi rispetto alla Delta. Vaccino Covid, in tutta Italia si può prenotare la terza dose; con la nuova mutazione, volano le prime dosi. Oggi Cts Aifa su siero per gli under12. Dal 23 dicembre partono le somministrazioni sotto gli 11 anni. A scuola cambiano ancora le regole Covid: se c’è un caso tutta la classe va in quarantena.

Nel mondo 263 milioni di contagi e 5,22 milioni di morti. Il Regno Unito anticipa le terze dosi di vaccino. Negli Usa i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) affermano che tutti gli adulti dai 18 anni in su "dovrebbero" ricevere un booster del vaccino anti Covid. Ad oggi sono 44 in totale le infezioni confermate di variante Omicron segnalati in Europa, primi casi anche in America latina, ma l'Oms avverte: "Blocco viaggi è inutile per fermare nuova variante"

