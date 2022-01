Covid Italia, news di oggi: in vigore nuove regole su quarantena e auto-sorveglianza dopo boom di contagi. Mattarella: “Sprecare vaccini offesa a chi non li ha”

Capodanno alle prese con la variante Omicron del Coronavirus in Italia e nel mondo. Nelle ultime 24 ore 144.243 nuovi casi e 155 morti. Le persone in terapia intensiva sono 1.260 (+119 rispetto a ieri) e tasso di positività all’11,8%, con incidenza raddoppiata rispetto alla scorsa settimana: è quanto emerge dal bollettino di ieri del Ministero della Salute. Ecco, di seguito, il dettaglio dei contagi regione per regione:

Lombardia: +41.458

Veneto: +9.028

Campania: + 14.458

Emilia Romagna: +10.167

Lazio: +8.477

Piemonte: +11.501

Sicilia: +5.463

Toscana: +16.886

Puglia: +5.807

Friuli-Venezia Giulia: +2.361

Marche: +2.079

Liguria: +2420

Calabria: +2.053

Abruzzo: +4773

P.A Bolzano: +717

Sardegna: +1209

Umbria: +2.594

P.A Trento: +1.307

Basilicata: +588

Molise: +435

Valle d'Aosta: +350

Da lunedì 3 gennaio altre tre Regioni passano in zona gialla: si tratta di Lazio, Lombardia e Sicilia. Il presidente Sergio Mattarella ha ringraziato nel suo discorso di fine anno chi "fidandosi della scienza e delle istituzioni ha scelto di vaccinarsi". Sprecare l’opportunità di farlo "è un'offesa a chi non l'ha avuta", ha detto il capo dello Stato nel suo ultimo discorso di fine anno agli italiani. Continua la campagna di vaccinazione. Oltre 19 milioni di terze dosi di vaccino somministrate ma restano ancora 5,5 milioni di italiani che non hanno ricevuto neppure una dose.

Nel mondo 288.201.551 contagi e 5.436.634 morti. Record di casi in Francia, oltre 230mila in 24 ore. Boom di infezioni anche in Messico. Festeggiamenti sotto tono ovunque a causa della variante Omicron. In Sudafrica superato picco di casi senza eccesso di morti e ospedalizzazioni: "Forse il peggio è passato". Il Direttore generale dell'Oms: "Fiducioso che il 2022 sarà l'anno in cui la pandemia finirà".