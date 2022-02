Covid Italia, news di oggi: Campania, Lombardia, Veneto in zona bianca, ancora in calo le terapie intensive e i ricoveri ordinari

Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul Covid-19 in Italia e nel mondo di oggi, lunedì 28 febbraio. L'ultimo bollettino ha fatto registrare 30.629 nuovi casi e 144 morti. I ricoveri ordinari e quelli in terapia intensiva sono in calo. Da oggi il Friuli Venezia Giulia passa in zona gialla, mentre Campania, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano passano in zona bianca. La mortalità per i non vaccinati è 6 volte più alta rispetto ai vaccinati con ciclo completo e 17 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva o booster.

Nel mondo 435.994.531 contagi e 5.968.034 morti.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti